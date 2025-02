Ilgiorno.it - Trenord, lo stipendio dell’amministratore delegato sarà vincolato per il 40% alla qualità del servizio

Milano – Troppi ritardi e cancellazioni? Ti tagliano lo. È questo, in estrema sintesi, il principio cheapplicatoremunerazionedi. Il 40 per cento della sua busta pagadeldi trasporto regionale. Lo ha fatto sapere durante la commissione Trasporti della Regione Lombardia. lo stesso amministratoredella società ferroviaria, Andrea Severini, che da pochi giorni è succeduto a Marco Piuri. Il Partito democratico ha ricordato che questa misura era stata avanzata proprio da loro, su richiesta dal consigliere Pietro Bussolati “dopo aver denunciato la crescita impetuosa dellodi Piuri, passato in pochi anni da 494mila euro a 663mila, nonostante ilofferto daavesse mantenuto livelli inferiori a quelli degli anni precedenti, in particolare del periodo 2016-2017”.