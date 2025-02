Ilrestodelcarlino.it - Tredici anni senza Paolucci: "L’eredità di Tommaso è il futuro del nostro teatro. In tanti per ricordarlo"

di Raimondo Montesi Paola Giorgi, l’incontro dedicato avuol essere un omaggio alla sua memoria, ma è un’iniziativa che vuole riguardare anche ildel, vero? "Sì. L’evento nasce per ricordare. Il 22 febbraio sono trascorsidalla morte. Noi nel frattempo abbiamo creato un’associazione culturale che ha proprio come obiettivo fare delle riflessioni ‘politiche’ suldelmarchigiano, anche perchéè stato una persona imporssima in uno dei momenti più vivi delnella nostra regione. Sia con la Compagnia della Rancia sia, soprattutto, quando è stato direttore delStabile delle Marche, con Solari direttore artistico, perché sono stati capaci di fertilizzare il territorio. Questo innanzitutto dal punto di vista formativo, con la Scuola di avviamento al, avendo creato una compagnia di giovani di cui anch’io ho fatto parte.