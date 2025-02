Repubblica.it - Tre cuccioli di orso polare si affacciano al mondo. Il primo video che riprende l’uscita dalla tana

Leggi su Repubblica.it

Le madri scelgono luoghi inaccessibili per scavare i loro rifugi nella neve. Ci sono voluti dieci anni di tentativi con telecamere nascoste per ottenere queste immagini. Il 27 febbraio è stato scelto per la Giornata dell’perché segna l’inizio della stagione in cui i.