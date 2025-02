Lanazione.it - Tre appuntamenti per scoprire l’importanza del fiume Ombrone

Una ‘trilogia’ per l’. Tre, organizzati dal Parco della Maremma e dal Museo di storia naturale, dedicati al, che attraversa il territorio unendo colline, pianura e mare. Un simbolo, certo, amato ma anche temuto, a volte, per le sue piene che minacciano le case, quando si gonfia e sfida gli argini con la sua forza. Un ecosistema, un mondo a parte. Tutto dae ri. Sabato, ooi sabato 15 e sabato 29 marzo, tre proposte per conoscere la sua biodiversità edella sua tutela. Ogni appuntamento prevede una sessione introduttiva con esperti e un’attività guidata per osservare l’ecosistema fluviale e le sue peculiarità. Si partirà con ‘I pesci che abitano il nostro’, in collaborazione con l’associazione Alcedo Aps, sabato alle 9 nella sala multimediale del Parco della Maremma, ad Alberese.