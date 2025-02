Thesocialpost.it - Travolto così, sotto gli occhi di tutti: terribile incidente in Italia, impatto tremendo

Gravestradale a Como, con un uomo ora in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20:21 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La dinamica dell’è ancora da chiarire, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 61 anni stava attraversando la strada in via Napoleone quando è stato investito da un’auto. I soccorsi sono stati allertati tempestivamente, e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero decollato da Como Villa Guardia. L’è stato classificato inizialmente in codice giallo, ma le condizioni del 61enne sono rapidamente peggiorate, tanto che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso.