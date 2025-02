Dayitalianews.com - Trapani, ricatti sessuali e cripto valute, tre arresti

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Comando Provinciale di, in collaborazione con la sezionedel Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, sia in carcere che ai domiciliari. Il provvedimento riguarda tre persone accusate, a vario titolo, di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, riciclaggio e utilizzo di denaro di provenienza illecita.Gli indagati avrebbero commesso almeno 50 estorsioni e 60 truffe.Utilizzando la tecnica del love scam, ovvero truffe basate su false relazioni instaurate tramite social network, i sospettati convincevano le vittime a inviare materiale multimediale a contenuto sessualmente esplicito, per poi minacciarle di diffonderlo. Attraverso questi, sarebbero riusciti ad accumulare ingenti somme di denaro, successivamente riciclate mediante l’acquisto di bitcoin e altre