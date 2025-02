Quotidiano.net - Transizione energetica. A Rimini la fiera che dà forma e sostanza al futuro sostenibile

Leggi su Quotidiano.net

di Marco Principini Cresce l’attesa per Key–The Energy Transition Expo, in programma dal 5 al 7 marzo prossimi alladi. In pochi anni, del resto, la manifestazione organizzata da Ieg (Italian Exhibition Group) è diventata l’evento di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo sullae l’efficienza. I numeri parlano da soli: circa 1.000 espositori (in crescita di oltre il 20% rispetto al 2024) per un totale di 90mila metri quadrati di superficie espositiva su 20 padiglioni (quattro in più rispetto al 2024). E sarà la più internazionale di sempre. Con oltre il 30% di espositori internazionali più di 350 fra hosted buyer, delegazioni e operatori professionali provenienti da oltre 50 Paesi. Con la sua nuova edizione, Key si conferma occasione privilegiata per le aziende e i professionisti che desiderano controllare i costi energetici, razionalizzare i propri consumi e ridurre l’impatto delle proprie attività, per conoscere le possibili soluzioni e ultime tecnologie disponibili sul mercato.