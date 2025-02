Puntomagazine.it - Tragedia a New York: Michelle Trachtenberg trovata morta nel suo appartamento

Leggi su Puntomagazine.it

L’attrice di Buffy l’Ammazzavampiri e Gossip Girl è statanel suoa Manhattan. A 39 anni, la sua morte ha scosso i fan di tutto il mondo., l’attrice americana che ha conquistato il pubblico con ruoli indimenticabili in serie cult come Buffy l’Ammazzavampiri e Gossip Girl, è statapriva di vita nel suodi Manhattan all’età di 39 anni. La causa della morte non è stata ancora rivelata ufficialmente, ma secondo il NewPost, la giovane attrice aveva recentemente subito un trapianto di fegato, e si ipotizza che il rigetto dell’organo trapiantato possa aver provocato complicazioni fatali.La tragica scoperta è avvenuta quando la madre dil’hapriva di conoscenza nella sua abitazione vicino a Central Park.