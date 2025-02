Puntomagazine.it - Tragedia a Caivano: Uomo si toglie la vita dopo essere stato notificato dello sfratto esecutivo

Un giovane di 31 anni silaaver ricevuto la notifica: il tragico gesto a, nell’indifferenza delle difficoltà economiche e sociali.Un tragico episodio ha scosso la cittadina di, in provincia di Napoli, dove undi 31 anni, con un lavoro precario, ha deciso dirsi laaver ricevuto la notificada parte di un ufficiale giudiziario. L’incidente si è verificato in un’abitazione di, dove il giovane viveva come inquilino moroso.L’ufficiale giudiziario, che aveva il compito di notificare il decreto diemesso dal tribunale in favore del proprietario dell’appartamento, èaccolto con gentilezza dal 31enne.aver svolto le pratiche burocratiche e aver discusso la situazione, l’ufficiale giudiziario ha anche avuto un caffè con l’, prima diinta a proseguire.