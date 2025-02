Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-02-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione non molti gli spostamenti registrati al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare tangenziale e consolari al decimo Municipio sul disposizione dei Vigili del Fuoco resta chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via del Fosso di Dragoncello tra via Pescatori e via Pellegrino Strobel in via Appia Antica per un muro pericolante transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio con la Ardeatine via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni al via dalle ore 22 di questa notte i lavori alla passeggiata di Ripetta che resta chiusa tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna dai apertura domani mattina alle 5 al Lido di Ostia per accertamenti tecnici chiuso corso Regina Maria Pia 3 viale della Vittoria via Luigi Borsari apertura nella giornata di domani anche questa notte la Pontina sarà interessata da lavori in corso a partire dalle ore 21 chiusura dell'arteria tra Castelno a Trigoria il bivio di Pratica di Mare in direzione dell'EUR sempre dalle 21 chiusura la puntina anche in direzione di Latina il tratto interessato in questo caso quello tra Tor de' Cenci e Castelno il termine dei lavori la riapertura domani mattina alle ore 6 maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito