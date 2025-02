Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-02-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina permangono Comunque incolonnamenti su Gran parte delle strade in uscita dal centro raccordo anulare perintenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna ora dalla Nomentana al bivio con laL'Aquila in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dall' uscita per la Pontina fino allo svincolo per La via Tuscolana in tangenziale ancora incolonnamenti il verso San Giovanni dall'uscita di Tor di Quinto fino alla Salaria però lentamente con possibili code verso lo stadio Olimpico da viale Castrense Al BivioL'Aquila su quest'ultima sul tratto Urbano dellaL'Aquila incolonnamenti dalla tangenziale fino a Tor Cervara Naturalmente in direzione del raccordo incidente Code in Aurelia tra via Aurelia Antica e l'Aurelia Hospital in direzione quindi della raccordo anulare di San Giovanni via di Porta Furba a lungo via dell'Arco di Travertino a ridosso della Tuscolana Anche a causa di un incidente sono poi Code in via di Torpignattara in via Appia Antica per un muro pericolante e lo ricordiamo È stato disposto il transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio con la Ardeatina e via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni maggiori informazioni su questa notizia sul sito