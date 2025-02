Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-02-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le e principali strade consolari in uscita dal centro soprattutto per quanto riguarda il nord su Aurelia Cassia Flaminia Salaria proprio sulla Cassia la polizia locale Ci segnano un incidente avvenuto all'altezza di via Pasquale Altavilla Ci troviamo tra la torta il già tenevi tabili i disagi sulla raccordo anulare perintenso incolonnamenti in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana all'uscita La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dal video con laFiumicino fino all'uscita per la via Tuscolana abbiamo incolonnamenti anche sul tratto Urbano dellaL'Aquila dalla tangenziale est al Raccordo in tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni di uscita di Corso Francia fino alla Salaria ci sono cose anche verso lo stadio Olimpico da viale Castrense al bivio con laL'Aquila e poi dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria incolonnamenti viale del Muro Torto nel sottovia Corso Italia Questo a causa di un incidente in direzione di Porta Pia al decimo Municipio su disposizione dei Vigili del Fuoco chiusa via del Canale della Lingua in direzione di via del Fosso di Dragoncello chiusura anche della stessa via del Fosso di Dragoncello tra via dei Pescatori e via Pellegrino Strobel ancora nel quadrante Sud in via Appia Antica per un muro pericolante transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio con la Ardeatina e via Appia Pignatelli è frequente la formazione di code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito