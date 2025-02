Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-02-2025 ore 11:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione non molto ilsulla principali rete viaria della capitale su via Flaminia per un incidente rallentamenti all'altezza di Malborghetto in direzione della permangono poi rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardeatina e Tuscolana qualche problema per incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via Oropa e Viale Guglielmo Marconi in direzione del raccordo anulare eè deviato sulla corsia laterale ed intenso ilsulla tangenziale con rallentamenti e code tra via Prenestina & viale Castrense in questa direzione ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.