Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-02-2025 ore 08:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città soprattutto su Cassia Flaminia Salaria E anche sulla Pontina Inoltre su via Flaminia Ci sono rallentamenti e code per un incidente avvenuto all'altezza del Bivio per Riano incolonnamenti poi persul viadotto della Magliana in direzione dell'EUR anche sul Raccordo Anulare carreggiata interna da via Casilina lo svincolo per La via Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna Trionfale orelia tra laFiumicino e via Pontina e tra Prenestina e Tiburtina in colonna 20 poi sulla diramazione diSud sul tratto Urbano dellaL'Aquila rispettivamente da Torrenova al Raccordo Anulare e da via Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale rallentamenti e code tra via Salaria la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico code anche in direzione di San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito