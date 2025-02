Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-02-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione sul raccordo Rieti Terni per lavori chiuso una corsia tra lo svincolo di Contigliano è quello di Rieti Ovest in questa direzione ci sono rallentamenti e code e rallentamenti per lavori anche su via Salaria 3 a Sigillo da Antrodoco dove si viaggia a senso unico alternato all'interno della galleria ci spostiamo a Roma sull'autostrada Roma Fiumicino code per incidente in direzione dell'aeroporto dal viadotto della Magliana a via della Magliana incidente anche sul Raccordo Anulare si sta in fila in carreggiata esterna tra via Aurelia e la Roma Fiumicino proseguendo percode a tratti via Pontina La Romanina e tra Prenestina e Tiburtina stessa situazione in carreggiata interna tra Bufalotta Roma Teramo e poi tra Tor Bella Monaca e Appia Per quanto riguarda i trasporti per lavori tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Casilina fino ad aprile alcuni treni Intercity e regionali subiscono cancelni e limitazioni di percorso più in dettaglio sono coinvolte le linee fl1 Fiumicino aeroporto la fl2 Roma Tivoli Avezzano la fl3 Roma Cesano Viterbo la fl4 Roma Velletri e la fl6 Roma Cassino coinvolti Inoltre i treni da e per Isernia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale