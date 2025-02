Lanazione.it - “Tra passato e presente: il clima in tre reazioni chimiche” al Museo di Storia Naturale

Pisa, 27 febbraio 2025 - Mercoledì 12 marzo 2025, alle 16.30, si terrà il secondo incontro del ciclo “Il mondo al tempo dei dinosauri”. La conferenza si svolgerà in presenza nella Sala conferenze deldie, successivamente, la registrazione sarà disponibile sul canale Youtube del. “Tra: ilin tre”, con Gianni Zanchetta, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa. Ildel pianeta sta cambiando a causa dell’attività dell’uomo. Ma quali sono le ragioni profonde di questo cambiamentotico spesso sfuggono anche ai cittadini più attenti. Con pochi esempi semplici cercheremo di fare capire come cambia nel tempo il contenuto di CO2 nell’atmosfera (il gas più importante per alterare ilterrestre) e qualinaturali ne regolano il contenuto nell’atmosfera.