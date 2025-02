Ilrestodelcarlino.it - Tra motori, bici e concerti. Il calendario dell’Autodromo a battesimo alla Farnesina : "È un inno al made in Italy"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ma anche, podismo e grandi. Gare mondiali assieme ad appuntamenti storici del panorama locale. È un mix mai così ricco, e lungo ormai davvero tutto l’anno, il2025 del circuito, che verrà presentato oggi con un evento speciale a Roma nella sede del ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il messaggio che Imola vuole provare a lanciare, d’intesa con la(alleata nella partita per la conferma del Gp di F1), è chiaro: "Lo sport e la diplomazia sportiva come strumento di promozione del Paese, l’Autodromo come volano delinnel mondo". Tra gli appuntamenti più attesi del 2025 del circuito, che domenica ospiterà al mattino la CorrImola e al pomeriggio la partenza della sfilata dei Fantaveicoli (e sabato 8 marzo c’è l’evento in rosa Wow Women motor), il ritorno del Wec nel fine settimana del 18-20 aprile.