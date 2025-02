Lanazione.it - Tra le polemiche

FOLIGNO La polemica sul consiglio comunale aperto di oggi, sul rilancio del centro storico, rimbalza sui social e così, dopo il contrattacco della Lega, la capogruppo del Pd Rita Barbetti controreplica con un post: "Perché l’amministrazione comunale non ha inserito di sua iniziativa le associazioni di giovani che frequentano il centro? Ha paura di un pensiero libero? Ancora una volta si ribaltano le carte. Le scelte di chi invitare dovevano essere operate dalla presidenza del Consiglio ‘sentito’ il parere dell’ufficio di presidenza - continua Barbetti - e si cerca sempre di mistificare. È questa amministrazione che non vuole confrontarsi con alcune rappresentanze. Ogni ordine del giorno, tra l’altro, ed ogni invito possono sempre essere integrati e modificati, come è accaduto tante volte in passato.