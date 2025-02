Firenzetoday.it - Tra i 250 ospedali migliori al mondo c’è anche Careggi

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTra i 250delc’èCareggi. L’aziendaero-universitaria fiorentina occupa il 180esimo posto nella classifica 2025 “World’s Best Hospitals” stilata dalla rivista Newsweek in collaborazione con.