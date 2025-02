Movieplayer.it - Toxic Town, la recensione: una miniserie inglese dolce e dolorosa che ricorda Erin Brockovich

Lacon Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood e Claudia Jessie fa luce su una pagina davvero buia della cronaca nera, tra denuncia e riscatto sociale. In streaming su Netflix. Le serie (spesso limitate) tratte da storie vere piacciono molto, lo sappiamo. Ancor di più se smascherano gli scandali che hanno caratterizzato un Paese, facendola da padrone tra i titoli dei giornali e del web. Ecco quindi chearriva per accontentare proprio quella richiesta di pubblico e per mettere in scena il profondo dramma vissuto dalla comunità di una cittadina dell'entroterra britannico, che come spesso capita non avrebbe mai - altrimenti e tristemente - ricevuto una tale attenzione. Niente crimini però per una volta, bensì lo sbugiardamento delle condizioni lavorative dettate dal consiglio comunale che pensava solo al .