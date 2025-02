Lanazione.it - Toscana Tour 2025: l’elite del salto a ostacoli torna ad Arezzo

, 27 febbraiodelad. L’Equestrian Centre si conferma capitale degli sport equestri con la diciannovesima edizione del, il circuito internazionale che vedrà in gara i migliori binomi del mondo. L’attesa è finita: ilè pronto a riportare il grandeall’Equestrian Centre. Il prestigioso evento internazionale, organizzato con il patrocinio di Regione, Comune die la collaborazione di Jumping Verona, ospiterà per cinque settimane oltre 2.000 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni, in lizza per un montepremi complessivo di 900.000 euro. Diviso in due periodi - dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile - ilrappresenta una delle più grandi manifestazioni diin Europa, offrendo un programma ricco di competizioni: dai concorsi CSI4* fino alle categorie riservate a Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli.