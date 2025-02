Tornano ad Abetone Cutigliano gli Stati generali della Montagna di Fdi

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tre giorni con Fratelli d’Italia per gli, Venerdì 28 febbraio inizia la quarta edizione di un appuntamento ormai fisso dell’inverno di Fratelli d’Italia che quest’anno sarà ancora più partecipato di sempre. Dibattiti con esponenti nazionali e regionalipolitica, sci e ciaspolate anche in notturna, escursioni, degustazioni di prodotti tipici, viticoltura eroica vale a dire sopra i mille metri, visite a musei e borghi, feste a tema, visita a laboratori di trasformazione dei prodotti del sottobosco, gara di sci, musica e serata folk, torneo di calciobalilla.Un programma veramente ricco che è stato presentato in consiglio regionale da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e ideatore dell’iniziativa, dal capogruppo in Consiglio regionale di FdI Vittorio Fantozzi, dal coordinatore regionale FdI Alessandro Tomasi e dal vicepresidente toscano di Gioventù Nazionale Simone Sollazzo.