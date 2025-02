Romadailynews.it - Torna in scena “Cosa potrebbe andare storto” dal 7 al 9 marzo all’Altrove Teatro Studio

Di Giorgio LatiniCon Ottavia Bianchi, Valentina Marziali, Roberto Fedele, Giorgio LatiniRegia Giorgio LatiniDAL 7 AL 9Altrove– Via Giorgio Scalia, 53 Romain, dal 7 al 9, commedia scritta e diretta da Giorgio Latini.Due improbabili ladri tentano di rapinare una banca, ma qualnon va secondo i programmi e si vedono costretti a barricarsi all’interno dell’edificio con due ostaggi. Comincia una trattativa con la polizia ma il direttore della banca riesce a liberarsi e li assale a tradimento. Di qui ha inizio un paradossale susseguirsi di avvenimenti in cui nulla è come sembra (nemmeno la rapina stessa) e l’inatteso confronto tra malviventi e presunte vittime porta ad una serie di situazioni sempre più comiche e al limite del surreale.