Torna il Premio Sergio Staino – Pitoon | un concorso per valorizzare l’arte rupestre con fumetti e animazioni

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, è online il bando per partecipare alla 2ª edizione delNazionale, la rassegna dedicata al grandesta, vignettista e giornalista toscano che si terrà nei giorni 8 – 9 – 10 ottobre 2025 a Breno (Brescia). IlNazionaleè aperto a illustratori, vignettisti e cartoonist di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o residenza, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. La partecipazione è gratuita e prevede due sezioni: la prima è dedicata a, vignette, striscia o illustrazioni che reinterpretanocamuna in chiave creativa e contemporanea; la seconda riguarda cartoni animati ispirati ai “pitoti” della Valle Camonica, le antiche incisioni rupestri riconosciute come patrimonio dell’umanità.