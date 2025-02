Inter-news.it - Tonfo Milan a Bologna. Ndoye punisce, la Champions League si allontana!

Leggi su Inter-news.it

Ilperde acon il punteggio di 1-2 nel recupero della nona giornata di Serie A 2024-2025. A segno Rafael Leao, Santiago Castro e Dan.SCONFITTA FINALE – Ilsi presenta aper sfidare una diretta concorrente per l’accesso alle competizioni europee. Nella prima frazione, i rossoblù si occupano della gestione del pallone, mentre i rossoneri si difendono con ordine per poi ripartire al momento opportuno. La tattica della squadra meneghina si rivela proficua al 43?, quando il lancio lungo di Mike Maignan raggiunge Santiago Giménez, il quale spizza di testa per Rafael Leao. Il portoghese si immola verso la porta, salta Lukasz Skorupski e insacca in rete il gol del vantaggio della compagineese. Nel secondo tempo, la squadra di Vincenzo Italiano riesce a trovare immediatamente la rete del pareggio.