Tommy Cash | il viaggio dall’espresso macchiato a Propaganda Live

Il rapper estonesarà l’ospite di punta della puntata di domani sera, venerdì 28 febbraio, di, il programma di approfondimento condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro, su La7. La sua presenza, inizialmente programmata senza troppa attenzione, ha assunto un significato particolare a causa della sua recente popolarità, scaturita dalla canzone “Espresso”, che ha suscitato reazioni contrastanti in Italia.Chi èNato nel 1991 a Tallinn,è emerso sulla scena musicale internazionale grazie al suo stile unico e provocatorio. Le sue canzoni mescolano rap, hip-hop e elementi di arte visiva, creando un mix esplosivo che sfida le convenzioni. Con “Espresso”,si è lanciato in un’irriverente satira sugli stereotipi italiani, toccando temi come il caffè, la pasta, la cultura del tabacco e persino la mafia.