Tommy Cash da ‘Espresso macchiato’ a Propaganda Live

sarà ospite dinella puntata di domani sera, venerdì 28 febbraio. Una partecipazione che fino ad un paio di settimane fa sarebbe passata del tutto inosservata ai più, ma non oggi: si tratta del cantante estone che ‘sfotte’ l’Italia con l’ormai nota canzone Espresso macchiato.Il rapper, classe 1991, canta gli stereotipi italiani, tra caffè, spaghetti, tabacco e persino mafia, in un brano con cui l’Estonia gareggerà a maggio all’Eurovision Song Contest 2025. Gli italiani sul suo conto si sono divisi, tra chi sorride alla ‘genialata’ e chi invece protesta e contesta quella che considera un’offesa al Belpaese, che per giunta verrà sbandierata ai quattro venti d’Europa dal palco di Basilea. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons chiedendo all’EBU se non sarebbe opportuno escludere “un brano che offende un’intera cultura e rischia di diffondere messaggi errati”.