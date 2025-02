.com - Toast Day: tributo croccante alla tradizione

Istituito nel 2014 per iniziativa del Tiptree World Bread Awards con Brook Food, questo appuntamento annuale rende omaggio a quella fetta di pane dorata che, con la suazza, ha conquistato tavole e palati in tutto il mondo. Non una semplice ricorrenza gastronomica, ma un’occasione per celebrare un alimento che accompagna l’umanità fin dall’antichità, trasformandosi nel tempo da necessità quotidiana a vero e proprio culto gourmet.Le radici storiche di una semplice deliziaIl, nella sua essenza, rappresenta una delle più antiche forme di conservazione del pane. Le sue origini risalgono all’antica Roma, dove il “tostum” – termine latino che significa “bruciato” o “arrostito” – era già pratica comune. I romani scoprirono che tostare il pane ne prolungava la conservazione e ne esaltava il sapore.