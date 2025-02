Quotidiano.net - Tim Enterprise riscalda Rozzano con energia rinnovabile dal suo data center

Leggi su Quotidiano.net

Tim5.000 famiglie del quartiere Aler dicon il suo. E' il primo progetto, in partnership con Getec, diche recupera il calore generato per destinarlo al telemento. In particolare grazie al calore prodotto dagli impianti di uno dei più importantiin Italia si stima una riduzione di emissioni di 3.500 tonnellate di CO2 con un beneficio ambientale pari al contributo di circa 17.500 alberi piantati. L'termica generata daldi Timviene catturata e reindirizzata, attraverso l'uso di scambiatori e pompe di calore, sotto forma di acquata alla rete di telemento locale di Getec che attraverso un sistema di tubi interrati arriva fino agli edifici serviti. Il calore distribuito lungo la rete viene poi fornito ai residenti per ilmento e la produzione di acqua calda sanitaria.