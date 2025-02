Ilrestodelcarlino.it - "Ticket sanitari, quei manifesti sono del 2011"

"Non c’è nessuna campagna di comunicazione della Regione sui. Il manifesto diffuso ieri riguarda una comunicazione vecchia, del, quando al governo c’era Berlusconi". Così l’assessore alle politiche per la Salute, Massimo Fabi (nella foto), sull’annunciato esposto di Fratelli d’Italia in merito a una "presunta" campagna di comunicazione promossa e lanciata dalla Regione in questi giorni sull’introduzione dei. Il manifesto fotografato ieri è nel pronto soccorso Chirurgia della mano al Policlinico. "La manovra di bilancio che abbiamo annunciato e che riguarderà anche l’introduzione deinei prossimi mesi per le fasce di reddito più alte, è in via di definizione e dobbiamo approfondirla ancora con i sindacati e le parti sociali. Bastava verificare l’informazione con una semplice telefonata per sapere che l’immagine diffusa si riferiva a una campagna di 14 anni fa.