Juventusnews24.com - Thuram sulle orme di…Pogba! È il primo ad esserci riuscito con la Juventus dopo il Polpo: ecco di cosa si tratta

È stato Khephren Thuram, con un'invenzione fantascientifica, a riaccendere momentaneamente la speranza della Juve nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Rete dell'1-1 costruita con una super giocata e rifinita perfettamente davanti a Vasquez. Gol che è valso anche un mini record per l'ex Nizza. Thuram è infatti il primo giocatore francese a realizzare un gol in Coppa Italia con la maglia della Juventus dalla rete segnata da Paul Pogba contro il Torino il 16 dicembre 2015 (4-0 per i bianconeri all'Allianz Stadium in quel caso).