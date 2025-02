Inter-news.it - Thuram, Napoli-Inter è alle porte: come sta? Ultimi step – CdS

Marcus? Se lo chiedono molti tifosi nerazzurri in vidella partita scudetto tra. Il francese ieri si è diviso tra lavoro in gruppo e personalizzato.ULTIME – Fari puntati su, assente nelle ultime due uscite dell’, è in dubbio anche per. Anche ieri, il francese si è diviso tra lavoro in gruppo e personalizzato. Le prossime 48 ore saranno decisive. Nella giornata di oggi, Tikus, infatti, dovrebbe iniziare a lavorare a pieno regime in modo da presentarsi al meglio per la partita di sabato al Diego Armando Maradona. Poi si capirà se giocherà dal primo minuto o se Inzaghi sceglierà un altro attaccante per poi lanciare il francese in corso d’opera. L’namento di oggi e la rifinitura di domani diranno tanto sulla disponibilità del nazionale transalpino.