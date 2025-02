Internews24.com - Thuram Inter, buone notizie in vista del Napoli! Tikus torna titolare?

di Redazioneindel? Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del franceseL’deve fare i conti con diverse assenze indel big match di sabato alle 18 contro il, una sfida cruciale per la stagione. La buona notizia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il recupero di Marcus. Dopo la cautela adottata da Inzaghi nel post-gara con la Lazio, l’attaccante oggi tornerà ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida per un posto daal fianco di Lautaro Martinez.Non solo: Inzaghi spera di ritrovare anche il miglior Calhanoglu per la sfida di sabato. Il regista turco ha attraversato un periodo complicato, ma sembra averlo superato, come dimostrano le sueprestazioni contro Genoa e Lazio.