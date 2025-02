Calciomercato.it - Thiago Motta sulla graticola: “Tenerlo non ha più alcun senso”

Clima teso in casa Juventus, al centro il futuro del tecnico: si parla di una prematura separazioneUn’eliminazione che fa rumore, un passaggio del turno che sa di storia. A prendersi i titoli dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia non è l’Empoli vittorioso ai rigori, ma la Juventus, clamorosamente eliminata da favorita e da detentrice del trofeo.: Ravezzani e Tacchinardi parlano chiaro (LaPresse) – Calciomercato.itNel mirino è finito, ma anchei calciatori. E negli studi di ‘Sport Mediaset’ è stata analizzata l’eliminazione del club bianconero. Un ko che va a pesare sul resto della stagione, come sottolineato da Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero: “La Juve in una settimana si è giocata tutta la stagione, perdendo contro il Psv e contro l’Empoli meritatamente: è in grossa crisi”.