Juventusnews24.com - Thiago Motta spara a zero e lancia frecciatine: «Le cose bisogna meritarsele, non pretendere senza dare. Oggi non abbiamo dato nulla»

di Redazione JuventusNews24: ecco le parole del mister bianconero dopo la sconfitta in Juve EmpoliMistersi è mostrato furioso dopo l'eliminazione della Juve dalla Coppa Italia: in particolare ha fatto capire che non si può. Le parole a Mediaset.LA ROSA È DI QUALITÀ – «giocatori di qualità, ne sono convinto. Ma quasi sempre non è sufficiente, ci vogliono altrel'atteggiamento è sbagliato e provo vergogna, non lo accetterò mai. Leuno se le deve meritare e non pretenderle, invece c'è qualcuno che pretende».LE PAROLE DIA MEDIASET