Thiago Motta shock: «Provo vergogna! Ecco cos'ho sbagliato, le critiche…»

di Redazionesenza peli sulla lingua dopo Juve Empoli,l’intervista durissima dell’ex Inter a Mediaset, le sue parole dopo il koha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Empoli. Un estratto delle parole dell’ex Inter sul match di Coppa Italia.SU JUVE EMPOLI – «Cosa. Abbiamo fatto un primo tempo in cuie spero che anche i miei giocatori sentano la stessa cosa. L’atteggiamento del primo tempo è stato vergognoso, sbaglio io perché non ho fatto capire ai miei giocatori l’importanza di questa partita e di vestire la maglia della Juve».COSA PUÒ LASCIARE QUESTA PARTITA – «Io spero che le critiche siano veramente forti, il pubblico è stato gentile per quello visto nel primo tempo. Spero in una reazione immediata di questi calciatori perchéper il primo tempo.