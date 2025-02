Liberoquotidiano.it - Thiago Motta rischia il posto, voci incontrollate: chi può sostituirlo a giugno, nome clamoroso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Stamattina ci siamo trovati con Scanavino e il presidente Ferrero e abbiamo parlato alla squadra. Loro sono convinti per primi di dover fare di più e dover centrare nelle prossime dodici partite l'obiettivo della Champions League". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Cristiano Giuntoli, managing director football della Juventus, all'indomani dell'eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia. "Siamo convinti che il progetto cominciato quest'estate sia un progetto importante, che sta creando valore, con tanti ragazzi giovani e siamo convinti che possa darci soddisfazioni. Quindinon è in discussione", ha aggiunto. "Siamo in linea con quello che ha detto il mister - ha proseguito il ds bianconero -, ieri è stata una prestazione inaccettabile, di questo è convinta la squadra, l'allenatore e ne siamo convinti anche noi.