Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Provo vergogna, non ho fatto capire che vuol dire giocare con la maglia della Juventus»

Leggi su Ilnapolista.it

: «, non hochecon la».a SportMediaset dopo l’eliminazionein Coppa Italia contro l’Empoli ai rigori.«. Primo tempo mi sentoquello che abbiamo visto, spero che anche i giocatori la sentano. Possiamo sbagliare qualsiasi cosa ma non l’ atteggiamento. Primo tempo vergognoso. Sbaglio io, non hol’importanza di vestire la, di questa partita, siamo fuori perché non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale».«Spero che le critiche siano veramente forti. Il pubblico è stato molto gentile con noi, visto il primo tempo sono stati molto gentili. Spero in una reazione subito di questi giocatori. Sentoper quello che ho visto, sopratutto nel primo tempo.