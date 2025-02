Ilfattoquotidiano.it - “Thiago Motta non è in discussione”. Giuntoli conferma la fiducia nell’allenatore dopo la sconfitta con l’Empoli

“Ieri prestazione inaccettabile. Ne siamo convinti tutti e siamo d’accordo con le parole del mister. Abbiamo parlato alla squadra: devono fare di più per centrale l’obiettivo della Champions League. Siamo convinti che il progetto sia importante e stia creando valore. In futuro ci toglieremo delle soddisfazioni”. Con queste parole rilasciate a Sky Sport, il direttore tecnico della Juventus Cristianoha commentato la pesantedi ieri sera subita dai bianconeri per mano delche li ha eliminati dalla Coppa Italia. Ma sul possibile esonero di, chiesto a gran voce da molti tifosi juventini, il dt non ha dubbi: “Il nostro allenatore non è in“.Sulla prestazione di ieri, il direttore ha dichiarato: “È stata una partita inspiegabile perché venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato, non pensavamo di avere questa distrazione.