Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, il futuro ora è davvero a rischio! La Gazzetta svela: «Solo così potrà evitare il peggio». Il punto

di RedazionentusNews24, il futuro di Thiago Motta ora è a rischio! L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Solo così potrà evitare il peggio». Il punto

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Thiago Motta, nel mirino della critica dopo la clamorosa figuraccia di ieri sera contro l'Empoli culminata con l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano ora alla Juve tutti sono in discussione a partire dal tecnico. Thiago Motta è aggrappato ora al quarto posto e adesso deve sperare anche in un sorprendente Mondiale per Club per evitare il peggio.