Fanpage.it - Thiago Motta ha capito qual è il male della sua Juventus: “È sempre la stessa storia”

Leggi su Fanpage.it

Lo sfogo dell'allenatore dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia porta alla luce una profonda insofferenza. Non ce la fa più: "perché sì. perché no. ha fatto o non ha fatto. prima, dopo. sono tutte cag*te". La verità è un'altra.