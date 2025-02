Thesocialpost.it - Thiago Motta furioso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Mi vergogno, sbagliato tutto”. E il web si scatena

non ha usato mezzi termini per descrivere la deludente prestazione della sua squadrala sconfitta ai rigori contro l’Empoli in. L’allenatore si è presentato ai microfoni di Mediaset visibilmente, esprimendo senza filtri il proprio disappunto per la prestazione della Juventus.Lo sfogo di: “Midi quanto visto”Al termine del match, il tecnico ha attaccato duramente l’atteggiamento della squadra, ammettendo di provare vergogna per il primo tempo giocato dai suoi: “Abbiamo fatto un primo tempo per il quale mi sento di vergognarmi e spero che sia lo stesso anche per i miei giocatori. Hoio a non far capire l’importanza di vestire una maglia come quella della Juventus. Abbiamo meritato di non andare in semifinale.”ha poi sottolineato il comportamento troppo indulgente del pubblico: “Spero che le critiche siano forti, il pubblico è stato anche troppo gentile per quanto visto nel primo tempo.