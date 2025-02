Juventusnews24.com - Thiago Motta fiduciato da Giuntoli: si continua a credere nel progetto “corretto”. Cosa filtra dalle parole dopo Juve Empoli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24da: ledisono chiare. Si crede nelIl Managing Director Footballntus, Crisitano, ha parlato a Sky Sport per analizzare la prestazione dei bianconeri contro l’.COME SI SPIEGA LA PARTITA DI IERI – «Ieri è stata una partita inspiegabile, venivano da 4 vittorie consecutive in campionato. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Il, poteva incontrare difficoltà ma siamo consapevoli che siamo sulla strada giusta e che possa dare soddisfazioni in futuro».LEDI CRISTIANOA SKYLeggi suntusnews24.com