Calciomercato.it - Thiago Motta e la Juventus sotto processo: “Dopo 7 mesi non è accettabile”

La Juve fallisce anche l’obiettivo Coppa Italia: clamorosa eliminazione ai quarti contro l’EmpoliEliminazione fragorosa per la, chela Champions League saluta anche la Coppa Italiail tonfo casalingo contro l’Empoli.(LaPresse) – Calciomercato.itNotte da dimenticare per la squadra di, che soccombe ai rigori di fronte a un avversario imbottito di riserve e in piena zona retrocessione in Serie A. L’allenatore fa mea culpa e definisce vergognosa la prestazione dei bianconeri, sfogando tutta la sua delusione per una Juve irriconoscibile e senza mordente in campo. Malgrado l’eliminazione storicaal momento non rischia l’esonero, ma le 12 partite che mancano alla fine del campionato saranno decisive per delineare il suo destino sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.