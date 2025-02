Inter-news.it - Thiago Motta durissimo: «Juventus, oggi mi vergogno. Mancano le basi»

rassegnato dopo la pesantissima sconfitta dellain Coppa Italia contro l’Empoli ai calci di rigore. Il tecnico bianconero non le manda a dire in un’intervista realizzata nel post-partita su Sportmediaset.LEsi assume le responsabilità della sconfitta dellae attacca: «Sento vergogna per l’atteggiamento del primo tempo. Possiamo sbagliare ma l’atteggiamento del primo tempo è statoso. Sbaglio io perché non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale. Ripercussioni? Spero che le critiche siano forti. Il pubblico è stato anche gentile con noi. Spero in una reazione dei nostri giocatori, subito. Ma non accetto questo comportamento in campo. La responsabilità è la mia, non gli ho fatto capire l’importanza di questa partita.