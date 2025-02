Juventusnews24.com - Thiago Motta durissimo con i suoi: «Spero che le critiche siano veramente forti, oggi il pubblico e? stato gentile. Provo vergogna»

Thiago Motta ha commentato a caldo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Le dichiarazioni dell'allenatore

Dopo Juve Empoli, il match dell'Allianz Stadium valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Thiago Motta ha parlato così a Sky Sport.

COSA PUO? LASCIARE QUESTA PARTITA – «Io spero che le critiche siano veramente forti, il pubblico e? stato gentile per quello visto nel primo tempo. Spero in una reazione immediata di questi calciatori perche? provo vergogna per il primo tempo. Grandissima responsabilita? mia per non avergli fatto capire l'importanza di questa partita».