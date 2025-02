Unlimitednews.it - The weeknd, disponibile in pre ordine il nuovo album “Hurry Up Tomorrow”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile preordinare in esclusiva sullo Shop Universal due nuovi formati fisici di “Up”, ildi The. La nuova versione dell’dal venerdì 16 maggio in formato 2LP e 2CD, conterrà la tracklist completa dell’ultimo progetto discografico dell’artista, finorain versione integrale solo in digitale. Fin dalle prime ore dopo la sua uscita, “Up” si è rivelato un successo. L’, infatti, ha segnato unrecord come miglior debutto su Spotify nel 2025 con 58 milioni di stream. “Up” ha inoltre conquistato all’uscita la #1 nella chart Billboard 200, diventando il più grande debutto di sempre di Thenella classifica e il migliore ad ora del 2025, e la vetta delle classifiche TopSales, R&B/Hip Hop e R&Bs.