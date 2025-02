The Boys 5 proporrà una reunion di Supernatural!

Leggi su Cinefilos.it

Theunadi!Poco dopo la conclusione della quarta stagione di The, lo showrunner Eric Kripke ha indicato che l’ex co-protagonista di Jensen Ackles (Soldier Boy) inJared Padalecki potrebbe unirsi a lui nella quinta e ultima stagione.Ora, un nuovo video pubblicato sull’account Instagram dello show conferma che Padalecki si è effettivamente unito al cast della quinta stagione. insieme a Misha Collins!ha visto Ackles e Padalecki nei panni dei fratelli cacciatori di demoni Dean e Sam Winchester, mentre Collins ha interpretato il loro alleato angelico Castiel.Theha anche visto la partecipazione di altri attori diJim Beaver (Robert Singer), Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler) e Rob Benedict (Splinter). Non abbiamo idea di quali personaggi Padalecki e Collins interpreteranno in The, ma ci assicureremo di aggiornarvi se e quando ci saranno novità.