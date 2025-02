Universalmovies.it - The Beekeeper | Jason Statham tornerà per il sequel

Leggi su Universalmovies.it

ad interpretare l’ex-agente dei “s” neldel film di successo uscito lo scorso anno al cinema.Forte dei 152,7 milioni di dollari incassati al Box Office, lo studio Miramax ha pensato bene di riconfermare il divo di Hollywood per dare vita ad una nuova storia di vendetta. Secondo Deadline, il nuovo film vedràriprendere il suo ruolo, ma questa volta sotto la regia adrenalinica di Timo Tjahjanto, regista indonesiano autore di film di successo quali “La notte su di noi”. Il primo film è stato diretto da David Ayer.La fonte ha aggiunto che The2 vanterà la penna di Kurt Wimmer per la sceneggiatura, con David Ayer che dovrebbe tornare ma in veste di produttore.è un produttore tramite la sua Punch Palace Productions. Chris Long è produttore tramite Long Shot Productions.