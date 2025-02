Liberoquotidiano.it - Testimone involontario: un ottimo film con meno successo di quel che meritava

Leggi su Liberoquotidiano.it

Iris ore 21.15 Con Keenan Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy. Regia di David Hogan.Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Il sergente Dunn è un eroe di guerra, super decorato nella guerra del Golfo. Venuto a diverbio con un suo superiore che gli aveva ordinato un'azione ignobile, Dunn lo uccide accidentalmente.Viene condannato a morte, ma si salva per l'intervento di un colonnello che lo vuole nella sua squadra antiterrorismo.Antiterorrismo un corno. Il colonnello progetta un delitto di stato e cerca di incastrare Dunn per un attentato alla first lady. PERCHE' VEDERLO Perché è und'azione che si giova di ritmi incalzanti. All'epoca (quasi 30 anni fa) ebbedilo che avrebbe meritato per via dello scarso richiamo degli interpreti principali.